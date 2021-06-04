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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN - Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

- Tören alanından detay - Şehidin katafalka konulması - Cenaze namazı ve helallik alınması - Mezarlığa götürülmesiHatay'daki kazada şehit olan Uzman Çavuş Halit Altun, Mardin 'de son yolculuğuna uğurlandıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'ın cenazesi, memleketi Mardin 'de toprağa verildi.
Şehit Altun'un cenazesi, Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Mardin Havalimanı'na, oradan da kara yoluyla Midyat ilçesine getirildi.
Şenköy Mahallesi Ulucami önünde düzenlenen törende, şehidin naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.Törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, Arapça ağıt yaktı.Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından aile mezarlığında defnedildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.Törene, şehidin yakınları, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çırçır Fabrikası Fabrika Sarılar Siyasi Parti Gözyaşı 

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