MARDİN - Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı
- Şehidin tabutu - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının omuzlara alınması - Cenaze aracının gidişiMARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin 'in Midyat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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