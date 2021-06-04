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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN - Şehit Uzman Çavuş Halit Altun, son yolculuğuna uğurlandı

- Şehidin tabutu - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının omuzlara alınması - Cenaze aracının gidişiMARDİN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için Mardin 'in Midyat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Çırçır Fabrikası Fabrika Cenaze Cenaze Namazı 

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