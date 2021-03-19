MARDİN - Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (2)
- Teslim olan E.G.'nin ailesiyle buluşması - E.G.'nin ailesine sarılması - Teslim olan H.M'nin ailesiyle buluşması - H.M'nin ailesine sarılması Mardin 'de polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturulduMARDİN (AA) - Mardin 'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan biri kadın 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu.Kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışan güvenlik güçleri, dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren E.G. ve H.M'nin terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.Teröristlerden E.G'nin 7, H.M'nin de 6 yıl önce dağa götürüldüğü belirlendi.E.G. ve H.M'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde anne ve babalarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım