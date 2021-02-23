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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MARDİN - PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

MARDİN - PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

- Düzenlenen operasyon - Askeri helikopter - Operasyona katılan ekipler - Ele geçirilen malzemeler - İmha edilen sığınak Mardin 'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildiMARDİN (AA) - Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 el bombası, uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 11 sığınak ve depo kullanılamaz getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren - 5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 11 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklarda arama yapıldı.Aramada, 9 kilogram plastik patlayıcı, 3 el bombası, M - 16 tüfek, araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Sığınak ve depolarda ele geçirilen, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi, patlayıcı imha edildi.

El Bombası Plastik Patlayıcı Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

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