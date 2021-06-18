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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

MARDİN - OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid-19'a karşı aşılanıyor

- Aşı ekibinin hazırlanması - İşçilerin aşılanması - Doktor Mert İlhan'ın konuşması - Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan konuşmasıAşılanma Mardin 'de OSB çalışanları mobil ekiplerce Kovid - 19'a karşı aşılanıyor - OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan: - "Aşı artık tabiri caizse ayağımıza geliyor. Bu bizim için sevindirici bir olay"MARDİN (AA) - Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışanlara, mobil ekiplerce Kovid - 19 aşısı uygulanıyor.Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid - 19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 10 kişilik 5 ekip halinde günde yaklaşık 300 kişiye aşı yapan görevliler, 10 gün içinde OSB'deki aşılamayı bitirmeyi hedefliyor. - "İş ve zaman kaybına uğruyorduk" Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, OSB'de yaklaşık 5 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

"Aşı artık tabiri caizse ayağımıza geliyor. Bu bizim için sevindirici bir olay. İş insanlarını aşı için sağlık ocağı ve hastaneye gönderdiğimiz zaman, iş ve zaman kaybına uğruyorduk." diyen Duyan, uygulamanın OSB'ler için çok iyi ve başarılı olduğunu belirtti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Duyan, salgının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.Duyan, salgın kurallarına uyduklarını dile getirerek, "Aşıdan sonra da aynı titizlikle devam edeceğiz. Ancak daha rahat ve güvenli şekilde işimizin başına geçeceğiz." dedi.
Mobil ekip sorumlularından Dr. Mert İlhan da günde ortalama 300 kişiyi aşıladıklarını, ilerde ekipleri artırmayı hedeflediklerini aktardı.Aşılama çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken İlhan, şunları kaydetti:"BioNTech aşısını uyguluyoruz. Aşıyı uyguladıktan sonra Bakanlığın uygun gördüğü bekleme sürelerinin ardından kişiler işlerine çok rahat bir şekilde devam edebiliyor. Hedefimiz mümkün olduğunca herkese aşıyı ulaştırmak ve OSB'yi de yaklaşık 10 gün içinde bitirmek."

Hastane Aşı Gesi Sağlık Ocağı Şili 

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