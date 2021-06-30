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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

MARDİN - Midyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

- Kamu çalışanlarına eğitim verilmesi - Eğitimden detaylar - Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürü Davut Esen ile röportaj - AFAD Eğitim Uzmanı Mehmet Garguli ile röportajMidyat'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildiMARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürü Davut Esen, kıl çadır kütüphanede düzenlenen programda, bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgi verdi.Afetlerde bilinçli toplum oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Esen, Mardin 'de de bu amaçla etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.Herkese ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Esen, kentte yıl sonuna kadar 510 bin kişiye ulaşmayı istediklerini belirtti.

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