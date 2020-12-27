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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor

Mardin'in 'kadrolu eşekleri' kısıtlamalarda da mesaiye devam ediyor

Kadrolu eşek çöpler boşaltılırken görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Dar Sokaklar Yabancı Turist 


- Mardin’de temizlik için çalıştırılan kadrolu eşeklerin mesaisi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.Tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret etmek istediği illerin başında gelen yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan Mardin'de araçların giremediği dar ve merdivenli sokakların temizliği kadrolu eşekler tarafından yapılıyor. İçişleri Bakanlığınca cuma akşamı 21.00 itibarı ile başlatılan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında belediye ekipleri araçlarla cadde ve sokaklardaki çöpleri temizlerken, kadrolu eşekler de araçların giremediği dar ve merdivenli sokaklarda mesailerini sürdürüyor. Yanlarındaki görevlilerle birlikte dar sokaklarda çöpleri yüklenen kadrolu eşekler, gün boyu kentin temizliğinde görev alıyor.
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