Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nde yangın

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( MARDİN ) MARDİN



- çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nde aşırı sıcaklardan dolayı klima kabloları tutuşarak alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar çıkan dumanı fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangının klima tablolarının tutuşması sonucu meydana geldiği belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

