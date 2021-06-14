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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MARDİN - Hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

MARDİN - Hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

- Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları - Hastanenin acil servis önünden görüntüler Mardin 'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybettiMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti.Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Acil Servis Hastane Öğretmen Ticari Araç 

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