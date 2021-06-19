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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’e hafta sonu turist akını

Mardin’e hafta sonu turist akını

Tarihi mekan ve turistlerden görüntü

Hafta Sonu İstifa Yabancı Turist Yurt Dışı Mimari 

-Vatandaş Fehime Dinler röportaj
-Vatandaş Fehmi Soysal röportaj
-Vatandaş Elif Sevim röportaj
-Vatandaş Dilek Aydın röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Tarihi, kültürü, etnik yapısı ve hoşgörüsüyle bir mozaiğe dönen Mardin’e 81 il ve yurt dışından çok sayıda turist geliyor. Özellikle hafta sonu kısıtlamasız geçen cumartesi günlerinde turist akını yaşanıyor. Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri eşsiz manzaralara hayran kalıyor. “Mardin esnafının insanlara hizmeti çok güzel” Oğlu Mardin’de görev yaptığı için gezmeye geldiğini söyleyen Fehmi Soysal, “Mardin’in tarihi eserlerini gördük. İnsanlarıyla kaynaştık. Çok sıcak çok doğal, güzel bir yer herkesin gelmesini tavsiye ederim. Esnafın insanlara hizmeti çok güzel. Her şeyden bir şey ikram etmeye çalışıyorlar. Sıcak kanlılıkları çok güzel. Ben memnunum” dedi.
Vatandaş Fehime Dinler, Mardin’in evleri, mimarisi tarih olarak çok güzel bir yer olduğunu, tarihi yapısının korunarak bozulmadığını belirterek, gezilmeye değer bulduğunu söyledi.

Batman’dan gelen Elif Sevim’de Mardin’e ilk defa geldiğini tarihi açıdan çok eski ve her şeyiyle çok güzel olduğunu ifade ederek, Mezopotamya’nın çok güzel ve zengin yerleri olduğunu vurguladı. Arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini belirten Dilek Aydın, “Çok sıcak, çok bunaldık, alışkın değiliz. Yalnız bu güzellikleri görmek herkesin hakkı. Bizde bu fırsattan istifade Ulu Cami’ye geldik. Burayı ziyaret ettik. Birazdan medreselere gidip, çarşıyı gezeceğiz” diye konuştu.
(KA-AKK-Y)
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