Mardin-Diyarbakır karayolunda kar nedeniyle ulaşım durdu

-Kar tutan yol

-Araç kuyruğu



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin ve Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Mardin-Diyarbakır yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının ardından yolun kayganlaşması kazaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı ve trafik kazaları nedeni ile yolda ulaşım durdu. (SG-YRT



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