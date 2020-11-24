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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

MARDİN - Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

- Devrilen tır - İtfaiye ekiplerinin kaza yeri çalışmasıMARDİN (AA) - Mardin 'de devrilen mısır yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen mısır yüklü 37 SE 808 plakalı tır, Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mısır Trol 

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