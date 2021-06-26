MARDİN - Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı
- Yan devrilmiş tır - Tırdan yükselen alevler - Yanan tıra itfaiye ekiplerinin müdahalesi Mardin 'de devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradıMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü.Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre - Nusaybin İpek Yolu'nda devrildi.Alev alan tırın sürücüsü, yoldan geçen diğer araç şoförlerinin yardımıyla kurtarıldı.Tırdaki yangın, yol kenarındaki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangını söndürdü.Tır şoförü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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