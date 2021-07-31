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Mardin'den Manavgat'a takviye ekip gönderildi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin'den Manavgat'a takviye ekip gönderildi

Mardin'den Manavgat'a takviye ekip gönderildi

Ekip yola çıkarken görüntü

Orman Yangınları Yangın Altın Gesi Orman Yangını 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı takviye ekipleri, Antalya’da devam eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Antalya’nın Manavgat ilçesinin ardından ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla başta itfaiye erleri olmak devletin kurumları ile vatandaşlar canla başla mücadele ediyor. 28-31 Temmuz tarihleri arasında canı pahasına yapılan mücadelenin ardından şuana kadar çıkan 98 orman yangınından 88’i kontrol altına alındı. Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangın devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç, 6 personel ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 2 araç, 4 personel Antalya bölgesinde devam eden yangınlara müdahale etmek için yola çıktı. Ekiplerin Antalya bölgesinde yapılacak görevlendirmenin ardından belirlenen noktalarda yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi. Hafta içerisinde ise Kilis’te çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için 2 araç 6 personel yola çıkmıştı. (KA-AKK-Y)
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