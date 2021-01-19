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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Mardin'de zincirleme trafik kazası

- Mardin'de zincirleme trafik kazası

Kapanan yoldan görüntü

Karayolları Jandarma Trafik Kazası Kar Yağışı 

-Şarampole yuvarlanan araçtan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin-Diyarbakır karayolunda, yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardan biri yoldan çıkarken, sürücüler ise hafif yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 4 araç, kar nedeni ile kayganlaşan yolda birbirlerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan biri yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücülerini tedavileri olay yerinde yapıldı. Öte yandan karayolları ekipleri, karla kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. (KA-YRT
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