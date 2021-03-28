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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de zehir tacirlerinin yöntemi 'pes' dedirtti

Mardin’de zehir tacirlerinin yöntemi 'pes' dedirtti

-Polis ekiplerin araçta arama detayı

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç Polis Ekipleri İstihbarat 

--Aracın sileceğin sökülmesinden detay
--Ele geçirilen uyuşturucu maddenin türünün belirlenmesinden detay
--Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edilmesinden detay

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de polis ekiplerince şüpheli hareketler üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Uncas' ile yapılan aramada, zehir tacirlerin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Uncas'ın tepki vermesi üzerine, yapılan aramada, aracın kaporta kısmında bulunan silecek suyu deposu içine gizlenmiş 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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