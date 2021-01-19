Mardin'de yılın ilk karı yağdı

-Ana cadde kar küreme aracının geçişinin çekilmesi

-Röportajların çekilmesi

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( MARDİN ) - MARDİN



- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı, esnaf için zorlu bir mücadele haline gelirken çocuklar için sevinç kaynağı oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminin ardından Mazıdağı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. İlçede esnaflar dükkan önlerini kürek ve süpürgelerle temizlemeye başlarken, belediyeye ait kar küreme araçları cadde ve ara sokaklarda araç geçişinin sağlanması için yol kenarında biriken karı temizledi. "Kazaların oluşmaması için dükkan önlerini ve caddeleri temizledik" Araç geçişlerinde trafik kazalarının yaşanmaması için dükkan önleri ve caddeleri temizlediklerini ifade eden esnaflardan İrfan Yılmaz, "Karın yağmasına çok sevindik, berekettir. Kar inşallah korona virüsü bitirecek. Bu sabah yağan kar ile birlikte dükkanlarımızı açtık. Bulunduğumuz güzergahta araç kazalarının oluşmaması için dükkanlarımızın önlerini ve caddeleri temizledik" dedi.

Mazıdağı’nda bir camide müezzin olan Mehmet Demir ise yaptıkları yağmur dualarının sonuç verdiğini söyledi.



Demir, "Geçtiğimiz cuma günlerinde hutbelerde bizler, yağmur duasına çıktık. Yağmur duasından sonra Allah rahmeti ve bereketi ile yağan bu karı bize nasip etti, Allah yağmur dualarımızı kar ile mükafatlandırdı. İnşallah Türkiye’nin tüm bölgelerine kar yağışı nasip olur. Allah kar ve yağmuru biz kullarından mahrum etmesin inşallah" diye konuştu.

İlçede kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar bahçelerinde kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. (SA-YRT-



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