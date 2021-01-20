Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Mardin’de uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Araçların çıkışı

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Çetesi 

-Dedektör köpekle arama yapılması
-Ele geçirilen uyuşturucu maddesi
-Ayakkabı içerisine gizlenen uyuşturucu

( MARDİN )- Ayakkabının içine uyuşturucu gizlemişler MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ayakkabı içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı, özellikle gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklendiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda 13 şüphelinin tüm faaliyetleri yaklaşık 3 ay takibe alındı. 3 aylık süre sonunda elde edilen deliller ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla 13 şüpheli şahsın evine 125 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi.
İcra edilen operasyon neticesinde yakalanan 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, evlerde ele geçen çeşitli miktardaki uyuşturucu maddeye de el konulduğu öğrenildi. (YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı