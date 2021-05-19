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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de trafik kazası: 8 yarılı

Mardin’de trafik kazası: 8 yarılı

Vatandaş cep telefonu görüntüsü

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Cep Telefonu 

-Kaza geçiren otomobiller

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesi Ceylanpınar-Kızıltepe yolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar yolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küplücü Köyü yakınlarında kavşakta 63 DS 861 ve 01 AHJ 295 plakalı iki otomobil çarpıştı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 8 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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