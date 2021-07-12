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Mardin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık kamerada
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

Mardin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Er Kadın Market Kamera Dolandırıcılık Pazar Günü 

-Şüpheli erkek şahsın kasiyerin yanına gelmesi
-Şahsın kasiyere para vermesi
-Kasiyerin bütünlediği parayı şüpheliye vermesi
-Şahsın parayı cebine koyması
-Şahsın kasiyerin kasasına para atması
-Şahsın marketten çıkması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir markete para bütünleme gerekçesiyle giren şahıs iddiaya göre, kasiyerin dikkatini dağıttıktan sonra bütünlediği parayı bu sefer bozdurmak istedi. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli 50 TL’yi cebine koyuyor ve daha sonra bozdurduğu 20 lirayı da alarak marketten çıkıyor. Olay 11 Temmuz pazar günü Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde bulunun bir markette meydana geldi. İddiaya göre, para bütünlemek için markete giren bir erkek şahıs iki tane 20’lik banknot ve bir 10’lun banknotu kasiyere vererek düğüne gideceğini ve kendisine 50’lik yapmasını istedi. Şüpheli şahıs ardından 50 lirayı 5’lik banknotlar yapmasını istedi. Kasiyerin dalgınlığını fırsat bilen şüpheli 50 lirayı cebine koyarak kasiyerden 10 adet 5’lik banknotu da alıp 20 lirasını 5’lik banknot yapmasını istedi. Ve parayı alarak marketten çıktı. Kasiyer kadın sonradan dolandırıldığını anladı. (SG-AKK-Y)
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