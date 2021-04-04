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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi

Mardin'de teröristlere ait el bombası ele geçirildi

El bombası imha edilirken görüntü

El Bombası Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalı Kovanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait el bombası ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Ömeryan kırsalında bölücü terör örgütüne ait el bombasının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan arazi aramasında 1 adet el bombası bulundu. Tuzaklanma ihtimaline karşı el bombası patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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