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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Operasyondan görüntü

Akalan Twitter Terör Örgütü İstihbarat Yardım ve Yataklık 

-Akerlerden görüntü
-Zanlıların gözaltına alınması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de düzenlenen operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olan, yardım ve yataklık eden 12 kişi yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahsın yakalandığı belirtildi.
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