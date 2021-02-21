Mardin’de terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

-Akerlerden görüntü

-Zanlıların gözaltına alınması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de düzenlenen operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olan, yardım ve yataklık eden 12 kişi yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahsın yakalandığı belirtildi.



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