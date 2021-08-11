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Mardin'de son 7 ayda meydana gelen bin 201 kazada 4 kişi hayatını kaybetti
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de son 7 ayda meydana gelen bin 201 kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de son 7 ayda meydana gelen bin 201 kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarından görüntü

Trafik Kazası Kırmızı Işık Araç Kullanmak Aşı Aşırı Hız 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de son 7 ayda meydana gelen bin 201 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken bin 103 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Mardin’de son 7 ayda kent genelinde bin 201 trafik kazası meydana geldi. Bin 201 kazada 4 kişi öldü, bin 103 kişi ise yaralandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. (KA-YRT
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