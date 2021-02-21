Mardin'de piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe kaçak içki ele geçirildi

-Tırda inceleme yapmaları

-içikiler

-şüphelilerin adliyeye çıkarılması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, Mersin gümrüğünden Irak’a gönderilmek üzere Kızıltepe’ye getirilen ve burada başka bir tıra nakledilen piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü polisleri 'Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik' çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Irak’a gönderilmek üzere Mersin’de gümrüklenmiş ve iç piyasaya sürülmek amacıyla başka bir tıra nakledildiği tespit edilen bandrolsüz gümrük kaçağı alkollü içkilerin bulunduğu tırda yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 16 bin 440 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Tıra ve gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



loading...