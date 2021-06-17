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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si öğretmen 9 yaralı

- Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si öğretmen 9 yaralı

hastane arşiv

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Öğretmenler Öğretmen 

-kaza fotolar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile öğretmen servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si öğretmen 9 kişi yaralandı. Olay, Mardin-Midyat karayolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan pikap, öğretmen servisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile öğretmenler M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (BB-YRT-
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