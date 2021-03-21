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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de peynir hırsızlığı yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Mardin’de peynir hırsızlığı yapan kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Aktüel 

-Hırsızlık anı
-Marketin sokağından aktüel görüntü
-Marketçi Amed Öner'in röportajı
-Marketten genel görüntü

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde marketin önünde gördüğü peynir bidonunu keşif yaptıktan sonra çalan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, 19 Mart'ta Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Amed Öner’in işlettiği marketin önünden geçen bir kişi, Öner’in dükkanda eşyaları düzelttiğini fark etti. Bir müddet market önünde keşif yapan şahıs, gözüne kestirdiği 200 lira değerindeki peynir bidonunu alarak hiçbir şey olmamış gibi marketten uzaklaştı. Dükkan önündeki tezgahta peynir bidonunun olmadığını fark eden işletmeci Öner, olayı güvenlik kamerasını izledikten sonra anladı. Öner, "Ben burada eşyaları düzeltiyordum. Dışarıya çıktım peynirim yoktu. Gittim kameraya baktım, 40-45 yaşlarında bir adam peynirimi aldı götürdü" dedi.
Polis ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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