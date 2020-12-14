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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de park kavgası: 3 yaralı

Mardin'de park kavgası: 3 yaralı

olay yerinden görüntü

Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Minibüs Durağı Polis Ekipleri Park Kavgası 

-polis arabasından görüntü
-olay yeri inceleme şeridi
-detay görüntüler

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin'de yolcu taşıyan minibüs şoförleri ile esnaf arasında çıkan park kavgasında 3 kişi yaralandı. Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Nur Mahallesinde Diyarbakır minibüs durağında araç şoförleri ile esnaf arasında araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (KA-YRT-
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