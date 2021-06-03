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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin'de park halindeki kamyon alev aldı, yangın buğday tarlasına sıçradı

Mardin'de park halindeki kamyon alev aldı, yangın buğday tarlasına sıçradı

Yanan kamyondan görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Jandarma Trol 


- Mardin’de park halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kamyondan sıçrayan alevler buğday tarlasını tutuşturması sonucu 10'larca dönüm arazi küle döndü. Olay Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada park halinde duran kamyon bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Kamyondan tarlaya sıçrayan kıvılcımlar buğday tarlasında da yangına neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (KA-YRT
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