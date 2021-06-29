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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Mardin’de orman yangını

- Mardin’de orman yangını

İtfaiye söndürürken görüntü

Yangın Ormanlı Mardin Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Olay yerinden görüntü
-Görüntü mardin_ömerli_yangınn kodu ile Diyarbakır FTP’ye gönderildi.

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın mahallede korku dolu anlara sebep olurken, itfaiye ekipleri seferber oldu. 20 kişiden oluşan 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. (KA-AKK-Y)
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