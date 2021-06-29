- Mardin’de orman yangını

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesindeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın mahallede korku dolu anlara sebep olurken, itfaiye ekipleri seferber oldu. 20 kişiden oluşan 4 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yetkililer yangının çıkış sebebini öğrenmek için inceleme başlattı. (KA-AKK-Y)

