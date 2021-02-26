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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlerin inlerine girildi

Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlerin inlerine girildi

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Jandarma Komando Özel Birlik Terör Örgütü Teröristler 

-İmha edilirken görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince sözde Ömeryan ve Bagok kırsalında yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 farklı noktada bulunan sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Ömeryan ve Bagok kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kırtlı ve Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonları icra edildi. İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen taşlar arasına gizlenmiş 2 ayrı noktada bulunan 2 sığınakta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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