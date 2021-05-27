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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlere ait sığınaklarda plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

Mardin’de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlere ait sığınaklarda plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

Patlayıcının imha edilmesi

( MARDİN ) Mardin’de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlere ait sığınaklarda plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi MARDİN

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- MİT Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Savur kırsalında yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 farklı noktada bulunan sığınakta 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz komutanı EYP düzeneği ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Savur kırsalında, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin özel birlik operasyonları icra edildi. İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 2 ayrı noktada bulunan 2 sığınakta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz komutanı EYP düzeneği ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesi yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi.
(YRT
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