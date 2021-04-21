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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de marangozlar, tanınmış kişilerin resimlerini dükkan kapılarına çiziyor

Mardin’de marangozlar, tanınmış kişilerin resimlerini dükkan kapılarına çiziyor

Mardin genel drone görüntüsü

Demircili Kuruyemiş Demircilik Yüksek Lisans Öğrenciler 

-Çarşıdan görüntü
-Kapılardan görüntü
-İsmet Toparlı röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’de Marangozlar Çarşısının yıllardır kapalı olan ve pas tutan dükkan kapıları boyanıp üzerine çarşının emektarları ile Mardin’in tanınmış isimlerinin resimleri çiziliyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Marangozlar Çarşısı, yıllardır kapalı olduğu için pas tutan dükkan kapıları boyanıp üzerine çarşı emektarları ve Mardin’in tanınmış isimlerinin resimlerinin çizilmesiyle adeta sanat sokağını andırdı. Çarşıda marangozlar kahvesini işleten İsmet Toparlı ve arkadaşları tarafından üretilerek hayata geçirilen bu çalışma görenleri kendine hayran bıraktı. Kapıların üzerine Mardin’in tanınan isimleri Nasra Teyze, Bahe Amca, Nezir Amca, Mehmet Amca, Ümmü Gülsüm, Feyruz, Ahmet Arif, Mahmut Derviş, Seyit Amca, Şeho Muhammed ve Murathan Mungan’ın resmi çizildi. 24 yıldır bu çarşıda olduğunu belirten İsmet Toparlı, ''Ben yaklaşık 24 yıldır buradayım. Ben ve arkadaşlarım beraber oturuyorduk. Kapılar boş ve renksizdi. Böyle kalacağına çizelim daha iyidir dedik. Sağ olsun yüksek lisans öğrencileri dostlarım var Hasan Atılgan ve Azat Aksoy onlara söyledim kırmadılar. Çizimleri yaptılar. Daha çizim yapmak istediğimiz birkaç kapı var'' dedi.
''Sahiplerinden müsaade alabilirsek çizdireceğimiz insanlar var'' İlerleyen zamanlarda dükkan sahiplerinden izin alınarak daha fazla kişinin resmini çizmeyi hedeflediklerini belirten İsmet Toparlı, ''Mesela Nasra Teyze Süryani ailesinden gelme. Kumaş üzerine el işçiliği yapıyordu. Yine Süryani ailesinden Bahe Amca manastırda uzun bir zaman annesini beklemiş. Nezir Amca bu dükkanda şu an olduğumuz yerde babasının mesleği olan demircilik yaptı. Mehmet Amca Kasimiye Medresesinde 40 yıl hizmet etmiş. Ümmü Gülsüm, Feyruz bu da Mardin asıllı Lübnan’da yaşıyor. Ahmet Arif, Mahmut Derviş ve bu da Seyit Amca hem kalaycı hem de hamal. Halil amca da kuruyemişçidir. Uzun zaman emek vermiş insanlar. Şeho Muhammed hem doktor hem de müzisyen. Bu da Murathan Mungan yanındaki de Mardin’le ilgili çok güzel bir yazısı bir kez girdi mi Mardin hayatına kader gibi takip eder'' diye konuştu.
(KA-YRT-
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