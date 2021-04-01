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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin’de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Mardin’de labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor

Bırıbıre mağarasının dış görünümü

Ayetler Restorasyon Sosyal Tesis Göreme Irak 

-Sarkıtlar
-Mağaranın için
-Mağarada gezen vatandaş
-röportaj
-detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Bırbıre Mağarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Yöre halkı Bırbıre Mağarası'ndan kesilen taşlarla Artuklulardan kalan 800 yıllık Kızıltepe Ulu Caminin duvarlarının yapıldığını belirtiyor. İlçe sakinleri, tarihi mağaranın restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.Kızıltepe ilçe merkezinden 15, Mardin Havalimanına 5 kilometre uzaklıkta bulunana Sancarlı köyünde bulunan Bırbıre Mağarası, asırlara meydan okuyarak tüm ihtişamıyla günümüze kadar geldi. Birbirine bağlantılı oyma şeklinde olan onlarca mağaradan oluşan yapı keşfedilmeyi bekliyor. Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan tarafından 1184’te yapımına başlanan ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204’te tamamlanan tarihi Ulu Caminin inşasında kullanılan taşların Bırbıre Mağarasından kesildiği biliniyor. Ancak günümüzde bir doğa harikası olan Bırbıre Mağaralarının bakımsız kalması ve unutulması çoğu Kızıltepeli tarafından üzüntüyle karşılanıyor.Bırıbıre Mağarası'nı gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını ifade eden Kızıltepeli vatandaş Göksel Adıbelli, “Hayretler içerisinde kaldığımız bir tarihsel mağaraya rastladık. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ederken bir yandan da çok üzdü. Çünkü Mardin’in yapıları tamamıyla tarih yapılarıyla dolu. Buranın bakımsız oluşu beni üzdü. Bu Kızıltepe için büyük bir şans. Buranın bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Diyarbakır Tabiat Koruma Varlıkları Bölge Müdürlüğü’nü de göreve çağırıyoruz. Çünkü burası gerçekten de kaybolmaya yüz tutmuş tarihi bir yapı. Buranın restorasyon çalışmalarının yapılıp arkeologlar gözetiminde kazı çalışmaları yapılırsa burada bence güzel görüntülere rastlanacak" dedi.
Amerikan askerlerinin Körfez Savaşı sırasında Bırbıre Mağarası'nda kaldığını ileri süren Adıbelli, "Burayı biz göremezken biraz araştırma yaptık Amerikan askerleri Körfez Savaşı sürecinde ilk buradan Irak’a giriş yapacakları sırada Kızıltepe’de üs kurdular. Kendilerinin barınabileceği sağlam ve dayanıklı alanları kontrol etmişler ve burayı keşfetmişler" diye konuştu.
Artuklulardan kalan 800 yıllık Ulu Cami, mağaradan kesilen taşlarla yapılmışKızıltepe'deki tarihi Ulu Caminin mağaradan kesilen taşlarla yapıldığını aktaran Adıbelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Buranın Kızıltepe’ye 15 kilometrelik bir mesafesi var. Kızıltepe’de tarihi bir Ulu Camimiz var. Rivayetlere göre buradan kesilen taşlar tünel vasıtasıyla, yani 15 kilometrelik bir mesafelik tünel yapılmış ve taşlar buradan oraya doğru taşınmış. Tabi bunu arkeologlar bir şekilde inceleyip, irdelerlerse, gün yüzüne çıkarırlarsa bu tarihi bence dünya buraya gelecek diye düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz mağaraların Ürgüp, Dara, Hasankeyf ayrıca Göbeklitepe’den ne farkı var. Burada büyük bir sosyal tesis kurulabilir."
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