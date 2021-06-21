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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Mardin'de kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Cadde ve sokaklardan görüntü

Uttu 

-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de hareketlilik başladı.
Mardin'de Cumartesi 22.00, Pazartesi 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar iş yerlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti.
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