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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de kısıtlama sessizliği sürüyor

Mardin’de kısıtlama sessizliği sürüyor

Cadde ve sokaklardan görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Koronavirüs Trol 


- Mardin’de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kısıtlamadan muaf olanların dışında kalan vatandaşların kurallara uydukları görüldü.
Güvenlik güçleri tarafından kentin belirli bölgelerinde uygulama noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, muafiyeti bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
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