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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

Mardin'de kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı

Cadde ve sokaklardan görüntü

Hafta Sonu Uttu 

-Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Koron virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Mardin'de hareketlilik başladı.
Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 56 saatlik kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti.
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