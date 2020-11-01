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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de itfaiye erlerinin saatler süren mücadelesi savcının takdirini topladı

Mardin’de itfaiye erlerinin saatler süren mücadelesi savcının takdirini topladı

İtfaiye erlerinin tır’daki yangına müdahalesi

Trafik Kazası Yangına Müdahale 

-İtfaiye erlerinin 17’de dorse başlayan ve 22’ye kadar süren yangına müdahalesi detay
-Savcının itfaiye amiri Davut Aslan’dan bilgi alması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde saman balyası yüklü TIR’da yangın çıktı. Yangın kısa sürede TIR’ın dorsesini sararken aynı yolda trafik kazası da meydana geldi. Yaşanan iki olaya aynı anda müdahale etmeye çalışan itfaiye erlerinin çabası Cumhuriyet Savcısının takdirini kazandı. Olay Kızıltepe-Viranşehir karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sularında Viranşehir istikametine doğru seyir halinde olan saman balyası yüklü TIR’da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dorsesinde dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı kenarı çekip çekiciyi kurtarmayı başardı. Dorse kısa sürede alev topuna dönerken olay yerine 112 sağlık, Jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dorsedeki yangın yaklaşık 6 saat sürerken yangın nedeniyle oluşan kuyrukta bir TIR’ın önünde seyir halinde kamyona arkadan çarptığı ihbarına yönelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti bir yandan da kazada araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına koştu. İtfaiye erlerinin olaylara müdahale çabası kaza için olay yerine gelerek incelemede bulunan Cumhuriyet Savcısının takdirini kazandı. Savcı, itfaiye ve Jandarma ekiplerinden kaza ve yangına ilişkin bilgiler alırken yoğun çabaları için itfaiye amiri Davut Aslan’ın nezdinde tüm itfaiye ekibine teşekkür etti.
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