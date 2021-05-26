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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

( MARDİN ) - MARDİN

Güvenlik Güçleri Gesi 


- Mardin’de inşaatın çalıştığı esnada dengesini kaybedip iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti. Olay Mardin’in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Cuma Taş, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düşerek sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılma üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (KA-YRT
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