Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu

Mardin’de iki araç koyun sürüsüne daldı: 24 hayvan telef oldu

Kaza yapan araçlardan görüntü

Jandarma Hayvan 

-Telef olan koyunlar
-Koyunların yola savrulması
-Detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki araç gece karanlığında koyun sürüsüne daldı. Olayda 24 hayvan telef oldu. Kaza, gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ANM 150 ve 07 LRK 14 plakalı araçlar, karşılarına çıkan koyun sürüsüne daldı. Olayda sürüde bulunan 24 koyun, çarpmasının etkisiyle telef oldu. Kaza nedeni ile yol bir süre ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce telef olup savrulan koyunlar toplandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (SA-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement