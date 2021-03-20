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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Mardin’de hafta sonu turist yoğunluğu

- Mardin’de hafta sonu turist yoğunluğu

Yerli turistlerden görüntü

Televizyon Doğum Günü Yerli Turist Ziyaretçiler Tarihi Mekan 

-Tarihi Kız Meslek Lisesi Önünden görüntü
-Fazilet Başbuğ röportaj
-Oğuzhan Sırlıer röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’e hafta sonları yerli turistlerin ziyarete gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde tarihi mekanları ziyaret etmek için ülkenin her tarafından birçok yerli turist geliyor. Hafta sonları ziyaretçi sayısı artmasıyla tarihi mekanlarda yoğunluk yaşanıyor. Mardin’in korona virüs tablosunda mavi kategoride olmasıyla ziyaretçiler virüs kaygısını daha az taşıyor. Ziyarete gelen turistlerden Mardin’e ikinci kez geldiğini söyleyen Fazilet Başbuğ, “Elazığ’dan geldim. Bir turla geldik. Gerçekten Mardin görülecek bir yer. Bir de bugün benim doğum günüm olduğu için güzel bir şey oldu. Ekibim bana güzel bir doğum günü hediyesi yaptı. Bir sürpriz yaptılar. Ekiple beraber güzel geçiyor. 51 yaşına girdim. Mardin’i ilk gördüğüm zaman daha çok sevdim. Nasip oldu ikinci kez yine geldim. Tarihi yerlerini, taş evlerini, camilerini sevdim. Biz Elazığ’dan geldik. Mardin halkını da Elazığ’a bekliyoruz” diye konuştu.
Ziyarete gelen turistlerden bir diğeri olan Oğuz Sırlıer, Mardin’e ilk gelişi olduğunu ve daha öncesinde Mardin’i televizyonlardan izlediğini ifade etti.
Sırlıer, Mardin’in mavi kategoride olmasıyla gerekli tedbirleri alarak virüs kaygısı taşımadıklarını belirtti.
(KA-AKK-Y)
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