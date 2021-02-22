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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'de Gara şehidi anısına lokma dağıtıldı

Mardin'de Gara şehidi anısına lokma dağıtıldı

Şehit ailesi görüntü

Şehit Polis Memuru Memur Şehit Polis Teröristler 

-Dua edilirken görüntü
-Lokma dağıtılırken görüntü

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin'de, teröristler tarafından Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya anısına lokma dağıtıldı. Gara'da teröristlerce katledilen şehit polis memuru Vedat Kaya anısına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında lokma dağıtıldı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Program İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duayla başladı.
Duaların okunmasının ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı. (KA-YRT-
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