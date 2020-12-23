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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de bomba gibi patlayan elektrik panosu yürekleri ağızlara getirdi

Mardin’de bomba gibi patlayan elektrik panosu yürekleri ağızlara getirdi

Pano patlama anı-detay görüntü

Polis Elektrik Direği Kamera Patlama Anı Cep Telefonu 

-Söndürülen panonun incelenmesi-detay görüntü
-Detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Mazıdağı ilçesinde elektrik panosu bomba gibi patladı.Korkutan pano yangını vatandaşların cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Olay,Kayallar Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere,birden fazla hanenin arasında bulunan bir elektrik direğinin panosu, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde patladı.Alev alan elektrik direğinin panosu art arda patlayarak çevreyi aydınlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis,itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi.Yağışlı olmasıyla birlikte itfaiye ekipleri korkutan yangını kısa sürede söndürdü.Geceyi aydınlatarak yürekleri ağızlara getiren patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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