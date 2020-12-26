Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mardin’de bir terörist yakalandı

Mardin’de bir terörist yakalandı

fotoğraf

( MARDİN ) MARDİN

Jandarma Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 


- Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı. Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müşterek çalışmalar sonucu PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve firari olan M.B.D. isimli şahsın Çabuk Mahallesinde bulunan evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan M.B.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement