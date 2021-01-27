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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

- Mardin’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Ambulanslardan görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. (YRT
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