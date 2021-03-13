Mardin’de 8 katlı apartmanda korkutan yangın

-İtfaiye erlerinin müdahalesinden detay



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Artuklu ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkanda itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle ucuz atlatıldı. Yangın, 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiler göre, 8 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahipleri bir yandan çıkan yangına kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, dairede büyük çapta büyük maddi hasara neden olurken, yangında ölen yada yaralanan olmaması tek teselli oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



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