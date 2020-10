Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmamı

- Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Mardin’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleşen tören Vali Mahmut Demirtaş’ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hükümet Konağı Meydanında saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesiyle başladı.

Okay Yaşar Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mizgin Akın 'Bayrak' isimli şiiri okumasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin, insanlık tarihinin en haksız işgallerinden birini ortadan kaldırmak için, Anadolu’nun dört köşesinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaksızın başlatılan İstiklal mücadelesinin kendilerine bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.



Vali Demirtaş, "Kıymetli Mardinli hemşehrilerim, tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan ender bir milletin mensuplarıyız. Tarih, aziz milletimizin kahramanlık destanları ile doludur. 97 yıl önce Sakarya'da, Dumlupınar'da, Başkomutanlık Muharebesinde çeşitli imkansızlıklara rağmen, ay yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenen milletimiz, kendisine zincir vurulamayacağını o devrin işgalcilerine göstermiştir. O gün bozguna uğrayanlar, bu topraklar üzerindeki emellerinden aslında hiç vazgeçmediler. Türlü desiselerle, hilelerle, oyunlarla niyetlerini açık, gizli hep gösterdiler. Ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri pek çok argümanı sahaya sürmekten kaçınmadılar. Oyun üstüne oyun kurdular. Plan üstüne plan yaptılar. Bunların en büyüğü 15 Temmuzda, Kurtuluş Savaşının modern zamanlardaki izdüşümü, yeniden tezahür etti. Yaşadıklarımız, yedi düvelin bitip tükenmeyen oyunlarının farklı versiyonuydu. O gün planı bozan milletimiz, bugün de planı bozmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda göğüs göğüsse süngü savaşı verenlerle, atılan kurşuna karşı yürüyen, tankın önüne yatan, bombalara kulak asmayan bu vatanın yiğit evlatları arasında hiçbir fark yoktur. Planları bozan Aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

Vali Demirtaş, milletin, devletin ilelebet payidar olmasının gençlere bağlı olduğunu söyledi.



Vali Demirtaş, "Unutmayınız ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye cumhuriyetini koruma, yaşatma ve yüceltme görevini, ulusumuzun gözbebeği, siz gençlere vermiştir. Bu sebeple fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetişmeniz fevkalade önemlidir. Çözüm odaklı düşünebilmelisiniz. Olaylara bakış açınızla hep bir adım önde olmalısınız. Bununla birlikte sizlerden en önemli beklentimiz, Cumhuriyetimize ve demokrasimize her şartta sahip çıkmanızdır. Yaptığınız her işte vatan ve millet menfaatini en ön planda tutan fertler olarak yetişmenizdir" diye konuştu.

Mardin’de yürütülen korona virüs ile mücadeleye değinen Vali Demirtaş, "Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile mücadelemiz, ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin’de de devam etmektedir. Bu zor süreci tedbirli ve temkinli davranarak hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Önce kendimiz sonra sevdiklerimiz için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşların katıldı.





