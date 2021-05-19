Mardin’de 19 Mayıs törenle kutlandı

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( MARDİN ) - MARDİN



- Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. (AÖ-YRT

