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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Mardin’de 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Mardin’de 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Zanlıların adliyeye çıkarılması

( MARDİN ) MARDİN

Karya 


- Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 13 Kasımda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yürütülen operasyon kapsamında 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. (YRT-
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