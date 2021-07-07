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MARDİN - Cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

MARDİN - Cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yerinde bekleyen ambulanslar ve itfaiye aracı - Kaza yapan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Ekiplerin kaza yerindeki çalışması - Araçlardan yola savrulan malzemeler Mardin 'de cip ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralıMARDİN (AA) - Mardin 'de cip ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.İlyas Yılmaz yönetimindeki 34 RD 7969 plakalı cip, Mardin Diyarbakır kara yolu Yukarıkonak Mahallesi'nde kavşakta Nurullah Akdemir yönetimindeki 31 AGR 692 plakalı kamyonet ile çarpıştı.Kazada, sürücüler ile Osman Okutan, Çetin Çelik ve Fatih Erdem yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye Aracı 

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