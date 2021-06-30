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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MARDİN - Çilek hasadı yapıldı

MARDİN - Çilek hasadı yapıldı

- Çilek bahçeleri - Çilek toplayan kadınlar - Çilek toplayan Kadınların konuşması - Kızıltepe Kaymakamı eşi Dilek Çam'ın konuşması - Atık Dönüşüm Okulunun açılışı - Üreten kadınlar şenliği yöresel ürünler Mardin 'de çilek hasadı yapıldıMARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde çilek hasadı yapıldı.Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin oluşturduğu Mezopotamya Çilek Bahçesinde hasat gerçekleştirildi.
Hasadın yapılması amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Dilek Çam, çileğe talebin yüksek olduğunu belirtti.
Kadınların emeğini hasat edeceklerini kaydeden Çam, "Bir yıllık emeğimizin karşılığı bugün fazlasıyla mutlu etti. Bahçede 3 kadın istihdam edildi. Çilek Mezopotamya topraklarını çok sevdi, biz de kadınlar olarak çileği çok sevdik." dedi.
Daha sonra kadınların geri dönüşüme katkı sağladığı ürünlerin yapıldığı Atık Dönüşüm Okulunun açılışı yapıldı.Etkinliğe, Kaymakam Çam, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Asad Girişimci Kadın Geri Dönüşüm Çilek Hasadı 

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